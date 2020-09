Andrzej Duda pozbędzie się ministra? Ma mu za złe dużą wpadkę

- Po kampanii nikt nie chce Pawła Muchy w Kancelarii Prezydenta - powiedział w rozmowie z portalem gazeta.pl polityk PiS. Prezydencki minister jest odpowiedzialny za wizerunkowy kryzys Andrzeja Dudy , do którego doszło podczas kampanii.

Mucha zajmuje się sprawami ułaskawień. Z jego rekomendacji prezydent zniósł zakaz zbliżania się pedofila do jego własnej rodziny. Mężczyzna wyrządził krzywdę córce, ale zarówno ona, jak i jej matka, poprosiły Dudę o reakcję w ten sprawie.

Decyzja o ułaskawieniu pedofila wzbudziła duże kontrowersje. Prezydent został postawiony w złym świetle. Dlatego, jak ustalił portal, Duda chce, by Mucha przestał pełnić funkcję wiceszefa kancelarii.

Prezydent miał zaproponować, by przeszedł do rządu w ramach rekonstrukcji. Szanse na to mają być jednak niewielkie.