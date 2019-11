Adam Lipiński w szczerym wywiadzie. Ujawnia, co myśli o sprawie Mariana Banasia

Służby powinny się bardziej przyłożyć do sprawdzania ludzi kandydujących na najwyższe stanowiska państwowe - mówi wiceprezes PiS Adam Lipiński. Dodaje, że w sprawie szefa NIK, PiS "ewidentnie ma problem".



Adam Lipiński w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" nie krył, że afera wokół szefa NIK to kłopot dla jego partii. Pytany o wybór Mariana Banasia i rolę służb, które do tego dopuściły, przyznał, że ich działania zawiodły. - Na pewno trzeba wyciągnąć wnioski z tego, co się wydarzyło, i to sprawdzanie kandydatów na najwyższe stanowiska państwowe powinno być bardziej szczegółowe i dokładniejsze - stwierdził Lipiński. - Z tego wynika, że tu zostały popełnione jakieś błędy - przyznał.