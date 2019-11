Afera Mariana Banasia. Gdzie prezes NIK spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim?

- Prezesa Banasia nie było wczoraj na Nowogrodzkiej - przyznał w wywiadzie Krzysztof Sobolewski. Mimo sugestii dziennikarza, że wszystkie media zgodnie relacjonowały o spotkaniu w siedzibie PiS, sekretarz generalny partii twierdził zupełnie co innego.

Sejm. Prezes NIK Marian Banaś (zdj. arch.) (PAP, Fot: PAP/Mateusz Marek)

Podczas wywiadu w RMF prowadzący rozmowę cytował słowo w słowo depeszę Polskiej Agencji Prasowej. - Nic mi nie wiadomo, żeby do tego doszło na Nowogrodzkiej. (Mogę zapewnić, że) wczoraj go (Mariana Banasia) tam nie było - zapewniał po raz kolejny Sobolewski. - Nie wiem skąd PAP wziął tę informację, to jest pytanie do nich - dodał przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości.

Wirtualna Polska zwróciła się oficjalnie do wicerzecznika PiS z prośbą o komentarz. - Do spotkania prezesa Jarosława Kaczyńskiego z Marianem Banasiem doszło na Nowogrodzkiej, tak jak w depeszy PAP to nawet podano - przyznał PiS Radosław Fogiel.

- Doszło do pewnego nieporozumienia, Krzysztofa Sobolewskiego nie było wczoraj w centrali, więc siłą rzeczy nie widział Mariana Banasia. Z jakiegoś powodu był przekonany, że do spotkania doszło w innym miejscu - dodał Fogiel. Wicerzecznik PiS sprawę wytłumaczył "błędem w komunikacji".

Mimo to Marian Banaś, pomimo zawiadomienia CBA do prokuratury o popełnieniu przestępstwa, nie zamierza rezygnować. "Jestem gotowy do składania wszelkich wyjaśnień i ze spokojem czekam na finał tej sprawy" - zapewnia w oświadczeniu. Jednocześnie informuje, że "kategorycznie zaprzecza zarzutom, że zatajał swój stan majątkowy i ma nieudokumentowane źródła dochodów".