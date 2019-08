Adam Bodnar rozczarowany Łukaszem Piebiakiem. "Nie spodziewałem się tego po nim"

Adam Bodnar odniósł się do afery związanej z byłym podsekretarzem stanu Łukaszem Piebiakiem, który miał inspirować nienawistne wpisy nt. sędziów. Rzecznik Praw Obywatelskich jest rozczarowany jego postępowaniem i twierdzi, że Piebiak może ponieść odpowiedzialność karną.

Bodnar podkreślił, że podobne zachowanie nie przystoi urzędnikowi ministerstwa sprawiedliwości i sędziemu. - Doszło także do ujawnienia danych osobowych i wykorzystania życia prywatnego. To ociera się o odpowiedzialność karną. (...) Zakładając, że wszystkie materiały są autentyczne, doszło tu do złamania prawa - ocenił.