Adam Bodnar ostrzega Zakopane. "Nie jesteśmy państwem federalnym"

Zakopane jest jedyną gminą w Polsce, która nie przyjęła programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. RPO ostrzega, że jeśli radni jej nie przegłosują, to stanowiska stracą i oni, i burmistrz. Rada gminy pochylała się nad sprawą już dziesięć razy. Bezskutecznie.

"Nie jesteśmy państwem federalnym"

Zakopane jest jedyną gminą w kraju, która wciąż nie przyjęła antyprzemocowych przepisów. - My nie jesteśmy jako kraj państwem ani federalnym, ani państwem z autonomiami. Nie może być tak, że jakakolwiek jednostka samorządu terytorialnego mówi: nie obowiązują nas przepisy, my tutaj stosujemy inne zasady - mówił Bodnar.

Stwierdził również, że cieszy go stanowcza reakcja ministerstwa. - Bardzo dobrze, że pan minister sugeruje tu podjęcie dalej idących działań - ocenił. - Ja liczę, że może to będzie jakimś otrzeźwieniem i spowoduje, że Zakopane poważnie do tego podejdzie nie jak do kwestii ideologicznej, ale jak do wykonania obowiązku prawnego - podsumował.