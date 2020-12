Adam Bodnar o nowym RPO. "Nie będę komentował"

Profesor Adam Bodnar był gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. Przekazał on, że jak zakończy się jego funkcja Rzecznika Praw Obywatelskich, wróci do pracy na Uniwersytecie. Bodnar został zapytany o to, czy zgadza się z premierem Morawieckim w tym, że profesor Piotr Wawrzyk jest dobrym kandydatem na RPO. - Nie komentuję kolejnych kandydatur na RPO, bo uważam, że byłoby to niezgrabne i niezgodne z pewnymi standardami życia publicznego - wyjaśnił Adam Bodnar. Profesor odniósł się także do oceny jego osoby przez szefa rządu. - Pan premier Morawiecki to może powinien bardziej się zainteresować, dlaczego jego ministrowie nie odpowiadają na pisma, które do nich kieruję - przekazał Adam Bodnar.

