Adam Bielan zdradził nazwiska dwóch ministrów z Partii Republikańskiej

Sport ponownie z własnym resortem

Kamil Bortniczuk ma objąć funkcję ministra sportu. Lider Partii Republikańskiej zapewniał również, że ponowne utworzenie oddzielnego Ministerstwa Sportu było konieczne. - Opowiadam się za tym, by sport był osobnym działem administracji państwowej, osobnym resortem. (...) Te środki na zmiany nie będą duże, bo gmach ministerstwa sportu i wszyscy urzędnicy, którzy tam pracują, to się nie zmieniło po włączeniu do MKiDN, więc tak naprawdę sport był oddzielnym działem administracji publicznej i będzie po prostu oddzielnym resortem - mówił.