Rekonstrukcja rządu. Prezes PiS nie miał litości dla znanego wiceministra

W piątek w rozmowie z portalem onet.pl, przyznał, że propozycje ze strony kierownictwa PiS "nie są satysfakcjonujące". - Jeszcze się nie porozumieliśmy, nie podpisujemy jeszcze umowy. Atmosfera cały czas jest bardzo dobra, ale gdy nie ma zgody co do warunków wstępnych, to nie będzie porozumienia. Ale nie ma to związku z jakimiś emocjami, gestami typu wstawanie od stołu. Propozycje na razie są niesatysfakcjonujące - mówił Ociepa.