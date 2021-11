Adam Bielan zaniepokojony drożyzną. Wskazuje jednak na ceny na zachodzie Europy

Ceny w Polsce rosną w zastraszającym tempie przy jednoczesnym drastycznym wzroście inflacji. Za litr paliwa kierowcy zapłacić muszą już ponad 6 złotych, a to wcale nie oznacza, że benzyna przestanie drożeć. O pomysły rządu na walkę z drożyzną pytaliśmy europosła Adam Bielana. - Mnie niepokoi oczywiście tak wysoka cena paliwa w Polsce, chociaż pamiętajmy, że na zachodzie te ceny są dużo wyższe, bo w Francji litr benzyny kosztuje już ponad 10 złotych - powiedział. Bielan wskazał, że rząd zamierza prowadzić rozmowy z koncernami paliwowymi, których efektem miałoby być spowolnienie wzrostu ceny paliwa. Lider Republikanów odniósł się również do kwestii inflacji. - Pamiętajmy, że dzisiaj mamy najwyższą inflację w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych. We wszystkich krajach zachodnich mamy dzisiaj bardzo dużą inflację ze względu na środki, które były wydawane w zeszłym roku na walkę z kryzysem covidowym - stwierdził.