Adam Bielan o Elżbiecie Podleśnej: to nie jest jakaś pacyfistka, nie róbmy z niej baranka pokoju

Wojna religijna to ostatnie rzecz, której Polska dziś potrzebuje. Apeluję do Roberta Biedronia i Koalicji Europejskiej, by skończyli z atakami na Kościół katolicki - stwierdził wicemarszałek Senatu Adam Bielan.

Wicemarszałek Senatu Adam Bielan przekonuje, że rząd PiS nie rozpętuje "wojny religijnej" (PAP)

- Tego rodzaju działania polskiej policji zdarzały się już w przeszłości. Można powiedzieć, że są standardem - bronił w rozmowie z Polskim Radiem 24 policji ws. zatrzymania Elżbiety Podleśnej wicemarszałek Senatu. - Gdy rządziła PO doszło do analogicznej sytuacji, policja wkroczyła do mieszkania 29-letniej kobiety - stwierdził Bielan, przypominając historię mieszkanki Warszawy, która w 2015 roku rozrzuciła w meczecie na Ochocie świńskie łby.

Bielan przekonywał, że rząd PiS nie rozpętuje "wojny religijnej". - Uczucia religijne zostały obrażone, dowodzi też tego oświadczenie rzecznika Episkopatu. Ta pani, która została zatrzymana, to nie jest jakaś pacyfistka, osoba słynąca z jakichś delikatnych postaw. To jest bardzo agresywna aktywistka antyrządowa, która wielokrotnie dopuszczała się agresywnych zachowań. Nie róbmy z niej baranka pokoju - mówił.

- Mamy do czynienia z hipokryzją. Gdy obraża się symbole innych religii to liberalne media domagają się ostrej reakcji - mówił Bielan, komentując reakcję mediów i opozycji na sposób zatrzymania Elżbiety Podleśnej.

Zdaniem wicemarszałka Senatu akcja rozklejania wizerunków Matki Boskiej Częstochowskiej z tęczową aureolą powinna być rozpatrywana także w kontekście "ataku na Kościół, który miał miejsce przed wystąpieniem Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim". - Pan Jażdżewski zaatakował cały Kościół katolicki - stwierdził.

- Mamy mocny skręt w lewo Koalicji Europejskiej, ściganie się z Biedroniem o to, kto mocniej przyłoży Kościołowi katolickiemu. W tej atmosferze doszło do tego zdarzenia - tłumaczył Bielan.

Bielan stwierdził, że politycy Koalicji Europejskiej bili brawo po wystąpieniu Jażdżewskiego. - To nie jest ich pierwszy wyskok w lewo. Wystarczy przypomnieć wywiad wiceprezydenta Warszawy Pawła Rabieja, który przedstawił swoją agendę na kolejne lata - przypomniał. - Politycy PSL pozostając w tym gronie postępują sprzecznie z poglądami swoich wyborców - zauważył wicemarszałek Senatu.