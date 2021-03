Adam Bielan nie chce krytykować kolegów z Solidarnej Polski. Zwrócił uwagę Monice Olejnik

Bielan do Olejnik: Szczuje nas pani na kolegów

- Nie będę mówić niczego, co by zmierzało do wypchnięcia naszych partnerów w koalicji. Do końca będziemy namawiać naszych kolegów do zagłosowania za funduszami - mówił Bielan. - Niezależnie od stanowiska Solidarnej Polski myślę, że ta ratyfikacja odbędzie się w naszym parlamencie bez problemu - stwierdził.