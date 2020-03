WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus mapa

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 3 donald tuskadam bielanJarosław Kaczyński oprac. Krystian Winogrodzki 1 godzinę temu Adam Bielan komentuje słowa Donalda Tuska o Jarosławie Kaczyńskim. "Stchórzył i pewnie żałuje" - Donald Tusk źle znosi kwarantannę, marginalizację i polityczną emeryturę. Ja to po ludzku rozumiem. Jego wpływ na życie polityczne z miesiąca... Rozwiń zdarzenia że były premier Donald T … Rozwiń Transkrypcja: zdarzenia że były premier Donald Tusk bardzo mocno dzisiaj się włącza w życie polityczne w Polsce minister Błaszczak nazwał go dzisiaj że on się stał z byłego premiera hejterem Dzisiaj mama to z bardzo często piszę w mediach społecznościowych bardzo Ostrowa skrytykuje źle znosi kwarantannę której został poddany w Brukseli a myśli o mnie poważnie to źle znosi proces No marginalizacji jego wpływ na życie polityczne w Polsce z miesiąca na miesiąc spada miał pewien wpływ jeszcze jako przemęczony Rady Europejskiej który nie jest już od grudnia i i myślę że że tą polityczną emeryturę na źle znosi Ja to po ludzku rozumiem był osobą Przez wiele lat bardzo dzisiaj nie stanie się przyzwyczaić do tej nowej roli ale jeżeli chciał kandydować w wyborach prezydenckich wiemy że że zużył że nie podjął tego wyzwania to czas na zgłoszenie w tych wyborach minął Donalda Tuska żeby jakby przyjął do wiadomości rzeczywistość nie ma już możliwości żeby W nadchodzących wyborach prezydenckich Pana zdaniem po prostu Donald Tusk nie będzie kandydatem na prezydenta w wyborach tak mówi prawo czas na zgłoszenie klawiatury Donalda Tuska minął 16 prezesa Kaczyńskiego mogły zaboleć słowa Donalda Tuska który stwierdził w wywiadzie dla zalewskiej że Jarosław Kaczyński nigdy nie zasłynął z odwagi cywilnej takie słowa padły w kontekście tej dyskusji o wyborów o wyborach prezes Jarosław Kaczyński powiedział że 10 maja ten termin jest niezagrożony Donald Tusk stwierdził podobnie twierdzi opozycja że Jarosław Kaczyński a no jest oklejona od rzeczywistości jak takie takie sformułowanie się pojawiały No i nigdy nie zastano Czy prezes Kaczyński takimi słowami się może przejmować Myślę że prezes Kaczyński może to to zbyt z uśmiechem na twarzy Donald Tusk jest politykiem który w 2014 roku Przewidując kolejne porażki swojego obozu do których jako premier doprowadził na stanowisko do Brukseli a potem mimo że był namawiany przez cały swój obóz polityczny stworzył nie wystartował w wyborach prezydenckich czego być może dzisiaj żałuję ale to nie zmienia faktu że jeżeli ktoś nie ma odwagi cywilnej żeby poddać się procesowi burczeniu I osądowi społecznemu to było to właśnie Donald Tusk