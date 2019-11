ABW przeszukało dom szefa grupy warszawskich nacjonalistów

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego weszli do domu lidera "Szturmowców" Grzegorza Ć. 7. listopada. Interwencja miała związek z Marszem Niepodległości, który odbył się 4 dni później.

Według informacji "Do Rzeczy", funkcjonariusze zabezpieczyli elektroniczne nośniki danych, odzież, emblematy, naklejki, flagi, banery oraz publikacje i książki, które propagowały "ideologię ekstremistyczną". ABW ustaliło, że to właśnie Grzegorz Ć. opublikował w mediach społecznościowych "Poradnik samotnego wilka", czyli odezwę do skrajnego odłamu narodowców, w którym namawiał do "likwidacji przyczyn, jakie stoją na przeszkodzie do normalnego funkcjonowania państwa i społeczeństwa".