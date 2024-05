ABW i AW bogatsze o 100 mln. Gość programu "Newsroom" apeluje do premiera

Kilka dni temu na platformie X rozgorzała dyskusja na temat budżetów IPN i Agencji Wywiadu. Okazuje się, że ta pierwsza instytucja ma dwukrotnie więcej pieniędzy, niż agencja, której działania mają bezpośredni wpływ na nasze bezpieczeństwo. We wtorek premier Tusk poinformował, że zdecydował o przeznaczeniu dodatkowych 100 mln zł na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywiadu. - Cywilne służby są bardzo ważne, ponieważ dostarczają wiedzę, na podstawie której politycy podejmują decyzje - stwierdził gość programu "Newsroom" w Wirtualnej Polsce, analityk wojskowy, ppłk rez. Maciej Korowaj. Przyznał jednak, że podobne wsparcie przydałoby się także wojskowym służbom. - To, co robi służba cywilna dla polityków, to służby wywiadu wojskowego robią dla żołnierzy, czyli zdobywają informacje o przeciwniku po to, żeby ten przeciwnik nie miał przewagi nad nami, a nasi żołnierze potrafili wykorzystać jego słabe strony - tłumaczył gość programu "Newsroom". Zaapelował też w programie "Newsroom" do premiera Donalda Tuska: "Proszę pamiętać o służbach wojskowych, zarówno o wywiadzie, jak i kontrwywiadzie".

