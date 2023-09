Absurdalny wpis posłanki. Pisze o Jezusie i wygranej PiS w wyborach

Stanowisko Zespołu Ekspertów KEP skomentowała posłanka Anna Maria Siarkowska, od niedawna w Konfederacji, wcześniej należąca do klubu PiS. "Nareszcie Kościół przestaje chować głowę w piasek. Widocznie biskupi zrozumieli to w końcu, że nie po to Jezus Chrystus umarł na krzyżu, by PiS wygrał kolejne wybory" - skomentowała Siarkowska na portalu X. Dodała, że stanowisko biskupiego zespołu jest niewygodne dla PiS. "Krytykują więc to, co skrytykować należało już dawno: próbę wprowadzenia przez PiS aborcji de facto na życzenie. Bo tym właśnie byłoby poszerzenie rozumienia przesłanki do aborcji dot. życia i zdrowia kobiety o zdrowie psychiczne" - napisała.