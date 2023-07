Anna Maria Siarkowska: doprowadzam Prezesa do białej gorączki

"Otrzymałam propozycję ze strony Ruchu Narodowego i ją przyjęłam. Idee narodowe są mi bliskie od młodzieńczych lat. Ja swoich poglądów nie zmieniam. Jestem wierna wartościom, które wyznaję i zawsze walczę o to, co kocham, nie kalkulując, czy to zapewni mi miejsce na liście czy nie. Nie jestem w polityce po to, by zapewnić sobie miejsce na liście na kolejne wybory" - napisała Siarkowska, tłumacząc, dlaczego zdecydowała się dołączyć do ekipy Krzysztofa Bosaka, którego zna i ceni od lat.