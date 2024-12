Absurdalne tłumaczenie ministra z pracy dla żony

- Ten opis absolutnie się nie zgadza. Poziom dziennikarstwa w Polsce absolutnie upadł - odparł minister, gdy Piotr Kraśko przytoczył mu ustalenia WP. - Oprócz tego, że jest to szkalowanie mnie, mojej żony i żony pana rektora, to jest to swobodne wysuwanie wniosków - stwierdził.

- Nie wiem, bo autonomia uczelni i to, co dzieje się na uczelni, z całym szacunkiem, ale to jest znowu próba wmontowania mnie w coś, co robi Senat uczelni... Ja nadzoruję ponad 300 uczelni. Ja naprawdę nie analizuję każdej uchwały. Więc znowu to jest jakieś sugerowanie, że ja mam wpływ na to, co zrobi jakaś uczelnia - odparł minister.