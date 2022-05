Absurdalna decyzja USA. Nowe okręty przerobią na żyletki

Sześć innych jednostek, które czeka emerytura, to jednokadłubowe Freedomy i Independenty. Zgodnie z planem marynarki wojennej z 2016 roku wszystkie warianty klasy Freedom zostały przeniesione do Mayport na Florydzie, głównie do użytku w operacjach na Oceanie Atlantyckim. Warianty klasy Independence powędrowały natomiast do San Diego i przeznaczone miały być do operacji na Pacyfiku. Teraz okazuje się, że niektóre z najnowszych okrętów US Navy nie nadają się do nowoczesnych działań wojennych.