Abramsy już w drodze. USA przekazują także "zakazaną" amunicję

Druga dostawa amunicji kasetowej

Biden podkreślił, że to Rosja ponosi odpowiedzialność za wojnę i jest jedyną przeszkodą na drodze do pokoju. Dodał, że wojna na Ukrainie będzie miała decydujący wpływ na przyszłość świata. Zapowiedział też, że w przyszłym tygodniu do Ukrainy trafią pierwsze czołgi Abrams.