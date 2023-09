"Wzywam prezydentów Dudę i Zełenskiego". Litwa chce pomóc załagodzić spór

Spór na linii Warszawa - Kijów

Sprawa importu ukraińskiego zboża do Polski stała się punktem zapalnym w relacjach między Warszawą a Kijowem, co doprowadziło do zaostrzenia retoryki między tymi dwoma krajami. Premier Polski, Mateusz Morawiecki, w wywiadzie udzielonym w środę dla Polsat News, poinformował, że Polska nie dostarcza obecnie Ukrainie żadnej broni. Jako powód podał, że Polska sama koncentruje się na zbrojeniach, inwestując w najnowocześniejszą broń.