Abp Stanisław Gądecki włożył kij w mrowisko. Oświadczenie ws. LGBT+

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wydał specjalne oświadczenie na temat LGBT+. Stwierdza w nim m.in., że "szacunek dla konkretnych osób nie może prowadzić do akceptacji ideologii". Broni też kontrowersyjnego kazania arcybiskupa Marka Jędraszewskiego o "tęczowej zarazie".

Zdaniem arcybiskupa mamy do czynienia z "ofensywą środowisk LGBT+ i ze znaczącym wzrostem liczby tzw. marszów równości organizowanych w naszym kraju, a także z zaplanowanym przez niektóre samorządy wprowadzeniem po wakacjach do programów szkolnych nowego, zgodnego z założeniami tej ideologii, podejścia do edukacji seksualnej".

Przewodniczący KEP stwierdza, że o ile "osoby przynależące do środowisk tzw. mniejszości seksualnych są naszymi braćmi i siostrami, za których Chrystus oddał swoje życie i które również chce doprowadzić do zbawienia", to "szacunek dla konkretnych osób nie może prowadzić do akceptacji ideologii, która stawia sobie za cel przeprowadzenie rewolucji w zakresie społecznych obyczajów i międzyosobowych relacji".