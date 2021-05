Abp Skworc w Piekarach ostro o niemieckim Kauflandzie: To nie są siewcy pokoju. Omijają u nas prawo

W niedzielę odbyła się tradycyjna Pielgrzymka Mężczyzn do Piekar Śląskich. W swoim wystąpieniu metropolita katowicki Wiktor Skworc m.in. zachęcał do szczepień przeciw COVID-19. Ale w ostrych słowach odniósł się też do próby omijania zakazu handlu w niedzielę przez niemiecką sieć Kaufland oraz inne sklepy wielkopowierzchniowe.