Abp Marek Jędraszewski ostrzegł przed "ideologią singli". Wymowna reakcja Szymona Hołowni

"Ideologia singli". Wymowna reakcja Szymona Hołowni

- Abp Jędraszewski opowiada znowu jakieś bzdury. Już nie o "ideologii LGBT", ale "ideologię singli" sobie wymyślił. Nie wiem, do kogo on pije, czy do Jarosława Kaczyńskiego, czy do siebie samego? Teraz będzie walczył z "ideologią singli". Wymyślić sobie potwora, podpalić, a później gasić - to jest zadanie arcybiskupa jednej z największych polskich metropolii? - powiedział Szymon Hołownia na nagraniu opublikowanym na twitterowym profilu ruchu Polska 2050.