Wybory prezydenckie 2020. Rzecznik rządu Piotr Mueller o wyroku WSA: będziemy rozważać środki odwoławcze

Sąd w ogłoszonym we wtorek ustnym uzasadnieniu wyroku wskazał, że jedynym organem właściwym w sprawie przeprowadzenia wyborów 10 maja była Państwowa Komisja Wyborcza. Uznał, że kwietniowa decyzja premiera zobowiązująca Pocztę Polską do przygotowania w maju br. wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym rażąco naruszyła prawo.

Wtorkowy wyrok to finał skargi Rzecznika Praw Obywatelskich. To on zaskarżył rozporządzenie premiera Mateusza Morawieckiego z połowy kwietnia o przygotowaniu wyborów przez Pocztę Polską. To właśnie na tej podstawie narodowy operator domagał się od samorządów przekazania spisu wyborców (część z nich odmówiła przekazania takich danych tłumacząc m.in. brakiem podstawy prawnej - przyp. red.).