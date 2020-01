WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze szymon hołownia + 2 newsroomabp marek jędraszewski oprac. Anna Kozińska 52 min. temu Abp Marek Jędraszewski ostrzegał przed ekologizmem. Co na to Szymon Hołownia? "Idź do diabła" - napisał Paweł Rabiej, komentując słowa abp. Marka Jędraszewskiego, który powiedział, że ekologizm jest niebezpieczny. Po... Rozwiń Porozmawiamy sekundę O klimacie ma … Rozwiń Transkrypcja: Porozmawiamy sekundę O klimacie mam dwie kwestie i dwa pytania Pierwsze no to ten Spór Biskupiec Gliwice Rabiej po której tamtej stronie Ostro niezdrowego Przeczytałem ten W całości biskupa jędraszewskiego To się bardzo Kompetencje teologiczne panele To się pojawiają i tak Nawet można powiedzieć parafraza egzorcy Natomiast jeżeli chodzi o Kraszewskiego przerażony tym fragmentem który usłyszał przeczytałem cały jego To nie Tak sprzątająca wypowiedź Bo tam było dużo naprawdę sensownych zdań o konieczności Czego nie Arcybiskup Jan Musiała się pojawić to jakaś ideologia z którą trzeba Dla mnie to jest w ogóle myślenie Poprzedniej epoki Nie tylko Kościelec W polskiej polityce bardzo reprezentowany A powiem ci Naprawdę powinniśmy z tego paradygmatu dawno Ja jestem Człowiekiem który uważa Środowiska naturalne Kwestia wody i powietrza Absolutnie osiowa dla naszego biologii Grupa znanych Polaków Grupa znanych Polaków wzywa do wysyłania do premiera Żądanie zabrania się Klimatyczne Tam są osoby nazywane są obraźliwe celebryta Wyślę takiego maila przyłączy się do takiego wyzwania Ale ja mam Jeżeli Polacy powyżej by mi ten urząd na zrobienie tego a nie wysyłam I nie na opowiadanie i nie Wreszcie pomiędzy wielką realnie zrobienie My mamy na Parę fajnych rzeczy już