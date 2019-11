Abp. Juliusz Paetz nie żyje. Tomasz Terlikowski: trzeba się modlić za jego ofiary

Abp. Juliusz Paetz nie żyje - poinformowała o tym archidiecezja poznańska. - Trzeba się teraz za niego modlić, ale modlitwa należy się także jego ofiarom - kapłanom i klerykom - mówi Wirtualnej Polsce publicysta Tomasz Terlikowski.

- Teraz nie czas, by krytykować arcybiskupa Paetza, choć oskarżeń wobec niego nigdy nie wyjaśniono, a on sam nadal mieszkał w pobliżu archikatedry. Udzielał sakramentów, uczestniczył w liturgii. Należy mu się modlitwa, ale trzeba też się modlić za jego ofiary. Skrzywdził kapłanów i kleryków oraz poznański Kościół – mówi Tomasz Terlikowski.

I dodaje: - Należy dążyć do zakończenia sprawy oskarżeń wobec arcybiskupa. Trzeba sprawdzić, czy nadal istnieją jego lawendowe powiązania z Kościołem w Poznaniu, Łomży i Watykanie, a także wyjaśnić, dlaczego tak długo nie informowano Ojca Świętego o tym, co się dzieje.

- Decyzja dotycząca ściśle prywatnego pochówku to pokazanie, że oskarżenia wobec arcybiskupa Juliusza Paetza były prawdziwe. Tak wysoko postawionemu duchownemu przysługuje uroczysty pogrzeb i pochówek w katedrze. Kościół jednak z tego zrezygnował, by uniknąć skandalu. To z pewnością sugestia, że duchowny był winien tego, co mu zarzucano –uważa Tomasz Terlikowski.