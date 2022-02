Abp Jędraszewski o Putnie: władca Rosji lubi przedstawiać się jako obrońca chrześcijaństwa na tle dekadenckiej Europy

Abp Marek Jędraszewski odniósł się w środowej homilii do ostatniego przemówienie Władimira Putina. - Władca Rosji lubi częstokroć przedstawiać się jako jedyny we współczesnej, dekadenckiej Europie obrońca chrześcijaństwa - ocenił hierarcha. Wezwał przy tym do modlitwy w czasie, w którym "waży się los pokoju".