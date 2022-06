Abp Jędraszewski cytował słowa Tuska. Stanowczy głos o. Gużyńskiego

Abp Marek Jędraszewski w homilii wygłoszonej podczas uroczystości Bożego Ciała nawiązał do słów Donalda Tuska. Chodzi o słynny fragment "polskość to nienormalność" - wypowiedzianych przed laty. W programie "Newsroom" Wirtualnej Polski o. Paweł Gużyński został zapytany o to, czy to dobrze, że metropolita znów "miesza wiarę z polityką". - To nie jest dobrze. Arcybiskup Jędraszewski dał nam się poznać już dawno jako ktoś, kto ma skłonności do tego, aby przekraczać swoje kompetencje - wskazał duchowny. Zdaniem dominikanina Kościół nie powinien angażować się w politykę. - Uroczystość Bożego Ciała to nie jest okazja do tego - powiedział. - Mamy dość potrzeb ewangelizacyjnych, katechetycznych, aby marnować taki dzień (...) na wypowiedzi, które ocierają się o świat bieżącej polityki - podkreślił gość WP. O. Gużyński odniósł się także do słów abp. Jędraszewskiego z homilii Bożego Ciała dot. wojny w Ukrainie. "Wraz z okrucieństwami tej wojny, które nie oszczędzają nawet małych dzieci, wraz z ogromem krzywd dotykających ludność cywilną, równocześnie doświadczamy niestety wielkiej obojętności ze strony niektórych państw Europy zachodniej, które tęsknią tylko do tego, aby jak najszybciej mogły powrócić do prowadzenia dawnych interesów" - mówił metropolita krakowski. O. Gużyński odpowiedział, czy takich słów nie powinna wypowiedzieć głowa Kościoła katolickiego. Duchowny zwrócił uwagę na to, że papież jest z Ameryki Południowej. - Wszyscy jesteśmy dziećmi swojego kontekstu kulturowego, a ten kontekst i doświadczenia w przypadku papieża Franciszka, powodują, że papież bardzo nieufnym wzrokiem spogląda na Stany Zjednoczone - dodał ojciec. Kapłan podkreślił, że głowa Kościoła katolickiego, nie patrzy na wojnę z kontekstu europejskiego, tylko niechęci do USA. Gość WP zaznaczył, że wypowiedzi papieża dot. wojny w Ukrainie się jednak zmieniły.