Abp Gądecki: Niegodziwe działanie antychrześcijańskie

- To, co dokonuje się na naszych oczach jest kolejną odsłoną niegodziwego działania antychrześcijańskiego, które nie bierze pod uwagę ani opinii innych ludzi, ani cierpienia innych ludzi, ani też prawa partykularnego i uniwersalnego do niepodległości każdego państwa. To stara polityka kolonialna, która uważa, że mocniejszy może podporządkować sobie słabszego bez oglądania się na jego wolę – dodał.