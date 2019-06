Abp Charles Scicluna wystąpił na konferencji. Przyznał, że oglądał "Tylko nie mów nikomu"

Abp Charles Scicluna, brał udział w obradach polskiego Episkopatu. Podczas konferencji stwierdził jasno, że nie przyjechał tu po to, by rozmawiać o ew. dymisji jego członków. Przyznał jednak, że ws. pedofilii najlepszy byłby audyt zewnętrzny.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Abp Charles Scicluna mówił o problemie pedofilii w Kościele katolickim (East News, Fot: Piotr Molecki/East News)

Abp Charles Scicluna na konferencji potwierdził, że został zaproszony do Polski rok temu. Podkreślił, że cieszy się z przyjazdu do Polski po wprowadzeniu m.in. nowych wytycznych zawartych w liście Motu proprio, dotyczących walki z nadużyciami wobec dzieci w Kościele katolickim.

- Z tego dokumentu wynika obowiązek ustanowienia przez biskupów w każdej diecezji łatwego dostępu do zgłaszania się przez ofiary - powiedział.

Abp Scicluna zaznaczył jednak że "to nie jest wystarczające, mieć dokumenty". - Ale na poziomie diecezji i parafii ludzie muszą wiedzieć, do kogo mogą zwracać się ze swoimi wątpliwościami - powiedział.

I dodał, że w Kościele "nie ma przyzwolenia na tuszowanie" przypadków pedofilii. Abp Scicluna doprecyzował jednak, że nie przyjechał do Polski ze specjalną "misją" rozwiązywania tego problemu w Polsce.

Abp Charles Scicluna w Polsce. Chce przejrzystości w postępowaniach biskupów

- Nie jestem tu po to - odpowiedział na pytanie o to, czy jest możliwe, by w Polsce - tak jak w Chile - Episkopat podał się do dymisji.

- Odbyliśmy tu z biskupami bardzo dobrą rozmowę rano (...) dalej moja misja będzie polegała na tym, że spotkam się z delegatami - powiedział.

Abp Scicluna stwierdził, że wprowadzane przez papieża dokumenty prowadzą do tego, by uzyskać maksymalną przejrzystość w działaniach. - Musimy dokoptowywać ekspertów zewnętrznych, bo tylko to da gwarancję bezstronności i odpowiedniego dystansu - stwierdził.

Abp Charles Scicluna w Polsce. Mówił o księżach, którzy są ojcami

I przyznał, że "najlepszy byłby audyt zewnętrzny". Zapewnił też, że widział dokument Tomasza Sekielskiego i "ceni go bardzo wysoko". - Byłem bardzo smutny, gdy zobaczyłem ten film. To dlatego skierowałem mocne przesłanie do moich braci biskupów - stwierdził.

Abp Scicluna miał im powiedzieć, że należy zrobić wszystko, by realizować papieskie wytyczne. - Ofiary muszą być wysłuchane, należy się nad nimi pochylić - kontynuował. - Nie ma miejsca w kapłaństwie i życiu zakonnym dla tych, którzy krzywdzą dzieci - przypomniał słowa Jana Pawła II.

Duchowny został również zapytany o wytyczne ws. księży, którzy mają dzieci.

- Jeśli zdarzy się, że ksiądz zostaje ojcem, jego pierwszy zobowiązaniem naturalnym jest troska o jego dzieci - powiedział abp Scicluna.