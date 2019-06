Papieski "tropiciel pedofilów" jest w Polsce. Rewolucji w Kościele jednak nie będzie

W Polsce jest arcybiskup Charles Scicluna, papieski wysłannik zajmujący się walką z pedofilią wśród księży. Watykan daje hierarchom szansę oczyszczenia Kościoła. Muszą jednak problem potraktować poważniej, niż kiedykolwiek wcześniej.

Duchowny z Malty ma 60 lat i formalnie jest sekretarzem pomocniczym w Kongregacji Nauki i Wiary. Zajmuje się przede wszystkim zwalczaniem nadużyć seksualnych wśród księży, co obejmuje ochronę nieletnich, a więc walkę z pedofilią.

Niektórzy biskupi się boją

Za przykład skuteczności Scicluny podawany jest przykład Chile. Duchowny przeprowadził drobiazgowe śledztwo w sprawie wykorzystywania nieletnich w tym kraju i sporządził raport liczący ok. 2 300 stron. Skala patologii była tak wielka, że Franciszek wezwał chilijskich biskupów na rozmowę do Watykanu. W jej następstwie wszystkich 32 hierarchów złożyło dymisje, z czego 3 papież przyjął od razu, a 5 dalszych później. Jednak nie jest to koniec procesu oczyszczania Kościoła Katolickiego w Chile inspirowanego przez arcybiskupa Charlesa Sciclunę.