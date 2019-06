Arcybiskup Charles Scicluna jest w Polsce

Arcybiskup Charles Scicluna z Malty uczestniczy w zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Duchowny jest uważany za pogromcę pedofilów. Episkopat zaprosił go, by pomógł polskim księżom uporać się z przestępcami we własnych szeregach.

Arcybiskup Charles Scicluna ma pomóc biskupom w walce z nadużyciami w Kościele katolickim (PAP/EPA, Fot: Alberto Pena)

Piątek to drugi dzień zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi zajmują się kwestią wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych.

Ma im w tym pomóc specjalny wysłannik z Watykanu Arcybiskup Charles Scicluna. To sekretarz pomocniczy Kongregacji Nauki Wiary, który jest jedną z osób koordynujących takie sprawy z ramienia Stolicy Apostolskiej.

- Jest to człowiek w Kościele, który ma bardzo wielkie doświadczenie, dlatego że przez lata pracował w tej dziedzinie - podkreślił rzecznik Episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik.

O godz 14 odbędzie się konferencja abp. Scicluny. Następnie duchowny pojedzie do Wrocławia na spotkanie z delegatami, którzy w każdej diecezji i zgromadzeniu zakonnym odpowiadają za kwestie ochrony dzieci i młodzieży.

