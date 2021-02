Aborcja w Polsce. Prawnik: ludzie będą szukać rozwiązań poza krajem

Co ma zrobić lekarz, gdy zgłosi się pacjentka, której płód ma wady letalne i dziecko może nie przeżyć? Gość programu WP Newsroom, adwokat Jacek Dubois tłumaczy, że medyk musi zachować się zgodnie z prawem. Mecenas, nawiązując do wyroku TK ws. aborcji, dodaje jednak, że do tego prawa dostał się chaos i niesprawiedliwość. - Poza moim wyobrażeniem jest zmuszanie kobiet do noszenia płodów, które mogą nie przeżyć - komentuje Dubois. Według prawnika obecna sytuacja jest "poza przyzwoitością prawniczą". - Podejrzewam, że cała nagonka państwa, która wobec tego powstała, odbije się na lekarzach - spekuluje Dubois. Adwokat przewiduje, że medycy mogą spotkać się z zarzutami przekroczenia uprawnień. Dodaje, że przerażeni takim stanem rzeczy mogą być również pacjenci. Dubois spodziewa się, że jeśli państwo nie będzie pomagać, to ludzie będą szukać rozwiązań poza Polską.

