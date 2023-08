Aborcja do 9. miesiąca ciąży? Śmiszek tłumaczy słowa Jany Szostak

Jana Szostak miała być na listach Koalicji Obywatelskiej. Po jej wypowiedzi o aborcji, aktywistce podziękowano. Wystartuje z Lewicy? - Jutro będzie podjęta decyzja. Jest spotkanie. Ja marzyłbym o tym, by Jana Szostak znalazła się na naszych listach - stwierdził Krzysztof Śmiszek w programie WP i Radia Zet "Gra o głosy". Padło więc pytanie, czy podziela pogląd Szostak, że aborcja powinna być możliwa do dziewiątego miesiąca ciąży. - Dzisiaj to jest możliwe z powodów medycznych, więc nie widzę żadnej sprzeczności z programem Lewicy - stwierdził gość Beaty Lubeckiej i Patrycjusza Wyżgi. - Jestem przekonany, że Jana Szostak właśnie o tym mówiła - dodał. Odniósł się także do jej słów, że należy rozebrać barierę na polsko-białoruskiej granicy. Przekonywał, że gdy zakończy się dyktatura Łukaszenki, tak właśnie należy zrobić. Potem padło zaskakujące pytanie od słuchacza.

