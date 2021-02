Aborcja. Burzliwe obrady Parlamentu Europejskiego ws. wyroku TK

Październikowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji pojawił się po raz kolejny na unijnej agendzie. Komisarz ds. równości przypominała Warszawie, że państwa członkowskie muszą szanować prawa podstawowe przy zmianie prawa. Obrady, w których udział brała m.in. Marta Lempart, krytykował europoseł Patryk Jaki.

W środę doszło do wspólnego posiedzenia europarlamentarnych komisji: Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) oraz Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM). Obrady był poświęcone sytuacji jaką wywołał wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dopuszczalności przerywania ciąży. Według składu sędziowskiego aborcja ze względu na wady płodu jest niezgodna z Konstytucją RP.

- Unia Europejska nie ma kompetencji, jeśli chodzi o prawo do aborcji w państwach członkowskich. Ustawodawstwo dotyczące aborcji jest w gestii państw członkowskich. Ale kiedy korzystają one ze swoich kompetencji, to państwa członkowskie muszą szanować prawa podstawowe, które ich wiążą w kontekście ich konstytucji i prawa międzynarodowego - mówiła w środę unijna komisarz ds. równości.

- Wejście wyroku w życie doprowadziło do prawie zupełnego zakazu aborcji. Aborcja nie będzie możliwa z powodu ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu. W praktyce oznacza to, że podstawa prawna, z której wcześniej korzystano w przypadku 98 proc. aborcji w Polsce, została zniesiona - dodała Helena Dalli.

Po decyzji TK jej świat się zawalił. Przerażająca historia kobiety, która postanowiła przerwać ciążę

Aborcja. Lempart apeluje o wsparcie, Halicki chce wniosku do TSUE

Podzas posiedzenia głos zabrała także jedna z liderek Strajku Kobiet. Marta Lempart mówiła, że "dochodzi do ataku polskiego rządu na prawa kobiet. - Jako Strajk Kobiet wychodzimy na ulice, walczymy o nasze prawa od czterech lat. (…) Jesteśmy bite, traktuje się nas gazem, ryzykujemy naszym życiem. Ale nadal tak robimy. My Polki to robimy, my Polacy to robimy - mówiła.

Lempart apelowała do zgromadzonych o to, aby nie przyjmowali kolejnych deklaracji, a przeszli do działań. - Jestem obywatelką Europy i państwa obowiązkiem jest walczyć o mnie, o Europejkę, o moje prawa. (...) Musicie zrobić więcej i działać szybko - mówiła.

W podobnym tonie wypowiadał się także Andrzej Halicki. - Żeby realnie bronić praw kobiet w imieniu EPL wzywam KE, by przeszła od słów do czynów. Czas najwyższy uznać fakt niewłaściwego powołania TK w Polsce i złożyć odpowiedni wniosek do TSUE - mówił europoseł Koalicji Europejskiej.

Aborcja. Patryk Jaki krytykuje UE za zajmowanie się sprawą

Z taką retoryką nie zgodził się Patryk Jaki. - Mówicie państwo często o praworządności. (..). Tak się składa, że nie macie prawa zajmować się kwestią aborcji ani kwestiami zdrowia. Dobrze wiecie, że te dwie kwestie należą do państw członkowskich - mówił europoseł Solidarnej Polski.

Były wiceminister sprawiedliwości pytał też uczestników posiedzenia o "wartość życia osoby niepełnosprawnej, osoby która się jeszcze nie narodziła". - Dla dużej części Polaków wartość życia ma takie samo znaczenie w przypadku osoby niepełnosprawnej jak i kobiety czy mężczyzny pełnosprawnego - mówił polityk.

Jaki skrytykował także osoby twierdzące, że październikowe orzeczenie stawia pod znak zapytania niezależność organu, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. - To może od razu załączcie listę orzeczeń, które są zgodne z prawem i takich, które są niezgodne z prawem i to będzie prawdziwa niezawisłość w Unii Europejskiej - grzmiał Jaki.

Trybunał Konstytucyjny uznał w październiku, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z Konstytucją RP. Zbadania przepisów domagało się w 2019 r. 119 posłów (w dużej większości z PiS - red.). Orzeczenie wywołało protesty w całym kraju.