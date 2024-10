Abonament RTV na finiszu? Wkrótce opłata może być zniesiona

Teraz, jak donosi "Super Express", do polskiego prawa wdrożony ma być Europejski Akt o Wolności Mediów, co w efekcie może doprowadzić do wprowadzenia nowych zasad ich finansowania. Polskie Radio i TVP mają być dotowane z budżetu państwa. To oznacza, że nikt nie będzie już wyciągał ręki po abonament do obywateli.