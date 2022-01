A jednak powtórka! Znów wichura i burze śnieżne. Ostrzeżenia IMGW i alert RCB

Ochłodzenie po przejściu frontu oznacza, że w czwartek na termometrach spodziewajmy się od -1 st. C do 3 st. C. W rejonach podgórskich Karpat będzie to około -3 st. C. Jeszcze chłodniej będzie w następnych dniach, a w Podlaskim można spodziewać się mrozu do -15 st. C.