Śnieżna burza nad Polską. Synoptyk: rzadkie i niebezpieczne zjawisko

- Burze śnieżne są bardzo rzadkim zjawiskiem w Polsce, nie mniej jednak w tym roku, to już kolejna burza. Wcześniej występowały one w piątek, choć nie z takim natężeniem. Były mniej spektakularne, towarzyszyło im mniej wyładowań, mniej gradu i nie doszły do Warszawy - podkreślił Grzegorz Walijewski.