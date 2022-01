Alerty IMGW i RCB dla całej Polski. Nawet 110 km/h. Nadciąga wichura

Wiatr może osiągać nawet prędkość 110 km/h

W województwach tych wiatr ma wiać ze średnią prędkością od 35 do 50-70 kilometrów na godzinę. W porywach może osiągać prędkość do 100 km/h, a w pasie nadmorskim lokalnie do 110 km/h. Wiać będzie z kierunku zachodniego i północno-zachodniego.