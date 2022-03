91 - latka ożyła w kostnicy. To nie błąd lekarski

Syndrom Łazarza. Doszło do medycznego cudu

Tutaj doszło do medycznego cudu. Kilkanaście godzin od zgonu grabarz otworzył worek ze zwłokami. 91-latka poruszała oczami i ręką. Wezwana na miejsce lekarka zbadała panią Janinę i orzekła, że żyje. Nie było potrzeby, by zabierać ją do szpitala. Następnego dnia normalnie zjadła śniadanie w domu. Pytana, czy pamięta, gdzie była, stwierdziła: "Nigdzie nie byłam".