9-miesięczna Blanka nie żyje. Sąsiedzi: "Był jeszcze tajemniczy znajomy"

Olecko. Nie żyje 9-miesięczna Blanka, która została skatowana. O zabójstwo są podejrzani matka i jej konkubent. Tymczasem sąsiedzi wskazują, że w sprawę może być zamieszany ktoś jeszcze.

Do śmierci 9-miesięcznej dziewczynki doszło w piątek. W związku z tragedią zatrzymano opiekunów niemowlęcia. W poniedziałek usłyszeli zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i wykorzystywania seksualnego. Zostali aresztowani na trzy miesiące. Nie przyznają się do winy. Wcześniej nie byli karani.

Bliscy dziewczynki obwiniają policję, MOPS i Centrum Pomocy Rodzinie

Najmłodsze z dzieci - Blanka - miesiąc po urodzeniu została zabrana rodzicom przez sąd rodzinny. Dziewczynka trafiła do rodziny zastępczej. Jednak w marcu wróciła do Anny W. Śledczy ustalają teraz, dlaczego zapadła decyzja o zwróceniu Blanki matce.

Kurator sądowy miał twierdzić, że kobiecie zależało na dziecku i była na terapii odwykowej. Co innego mówią bliscy dziewczynki. Rodzina zwraca uwagę na to, że wielokrotnie informowali odpowiednie służby o sytuacji w domu Blanki. - Dzwoniliśmy do MOPS-u, dzwoniliśmy do Centrum Pomocy Rodzinie. Wielokrotnie jeździliśmy na policję, dzwoniliśmy na policję - powiedziała jedna z krewnych w rozmowie z TVN24.