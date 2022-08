Polacy stracą krocie na wzroście cen prądu. Wiemy, co zrobią

Wobec rosnących kosztów energii, ciepła oraz paliw, zmienia się nasze nastawienie do oszczędzania. Państwa Unii Europejskiej z powodu kryzysu energetycznego wprowadzają ograniczenia w zużyciu energii, Polskę najprawdopodobniej też to czeka. W Hiszpanii władze nakazują firmom ograniczenie klimatyzacji, by temperatura nie spadała poniżej 27 stopni. Francuzi chcą karać właścicieli sklepów za otwarte drzwi i wygaszać w nocy reklamy. Niemiecki rząd wzywa do zaprzestania ogrzewania "pomieszczeń, w których ludzie nie spędzają regularnie czasu", takich jak korytarze i duże hale.