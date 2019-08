79-letnia kobieta miała zostać pobita przez opiekunkę. "Zrobiła z mojej mamy kalekę"

Starsza, schorowana kobieta, miała zostać pobita przez swoją opiekunkę. - Szarpała, rzuciła ją na podłogę. Nieprzytomną zaciągnęła do łóżka. Okładała jeszcze pięściami - twierdzi córka poturbowanej 79-latki, Agnieszka Zgiet. Sprawą zajmuje się policja, a rodzina zapowiada, że będzie walczyć o odszkodowanie. - Ta kobieta zrobiła z mojej mamy kalekę - mówi pani Agnieszka.

W połowie lipca rodzina zatrudniła do opieki 29-letnią Edytę M.

"Na początku - anioł"

"Błagała, by przestała"

79-letnia Joanna Zgiet opowiedziała swojej córce, co wydarzyło się później.

- Mama mówiła, że M. zaprowadziła ją do toalety. Opiekunka była zniecierpliwiona. Zaczęła ją ciągnąć za lewą niedowładną rękę. Mama błagała, żeby przestała. Tak ją szarpnęła, że rzuciła ją na ziemię na terakotę. Najprawdopodobniej mama straciła wtedy przytomność. Wtedy M. zaciągnęła ją do pokoju i rzuciła na łóżko, jak worek ziemniaków. Mówiła tej opiekunce, że bardzo ją boli ręka. Wtedy opiekunka zaczęła pięściami okładać ją po ciele, po głowie. Krzyczała, żeby się zamknęła i że to dobrze, że ją boli - opowiada pani Agnieszka.