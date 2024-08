74-latka aresztowana. Podejrzana o pomoc Jaworkowi

W jednej z tych nieruchomości, należącej do 74-latki, znaleziono przedmioty, które świadczyły o tym, że przebywał tam Jaworek. Kobieta (śledczy potwierdzają, że to krewna Jaworka) została zatrzymana i usłyszała zarzut utrudniania postępowania karnego prowadzonego przeciwko Jaworkowi poprzez jego ukrywanie przed organami ściągania. Grozi jej do pięciu lat więzienia.