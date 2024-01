65-letni Amerykanin był w śmiertelnym zagrożeniu. Uratowała go suczka Ruby

Policjant na szczęście wpadł na nietypowy pomysł. Przywołał do siebie psa mężczyzny, suczkę Ruby, i przyczepił dysk do obroży zwierzęcia. Pies następnie przebiegł przez lód, aby dostarczyć przedmiot swojemu właścicielowi. Mężczyzna złapał dysk, umożliwiając funkcjonariuszom wyciągnięcie go z wody. Po udanej akcji ratunkowej 65-latek został przewieziony do szpitala Munson Medical Cente, skąd został zwolniony tego samego dnia.