600 zł za zaszczepienie? Lekarz ma lepszy pomysł

Przed spotkaniem marszałek Sejmu Elżbiety Witek z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych, PSL przedstawiło swoje pomysły zachęt do szczepień przeciw COVID-19. Politycy chcą wprowadzić świadczenie w wysokości 600 zł za przyjęcie preparatu. Do tego pomysłu odniósł się w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski dr Tomasz Karauda. Według eksperta dla niektórych osób dopłata do szczepienia będzie argumentem do tego, aby przyjąć preparat. - Chociaż wydaje się, że dużo silniejszym stymulatorem jest po prostu wprowadzenie obostrzeń i obowiązku pokazania certyfikatu (covidowego - przyp. red.) w miejscu publicznym - wyjaśnił gość WP i zaznaczył, że to bardzo dobrze działa w innych europejskich krajach.