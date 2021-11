600 zł dla zaszczepionych? "Ten pomysł bardzo spodobał się PiS"

W środę, przed spotkaniem marszałek Elżbiety Witek z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych, PSL przedstawiło własne pomysły zachęt do szczepień przeciw COVID-19. Jednym z nich jest świadczenie w wysokości 600 złotych za zaszczepienie się. Jak poinformował w czwartek wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, pomysł ten "bardzo spodobał się partii rządzącej". - Czy to jest uczciwe czy nie - można się zastanawiać. Tego typu rozwiązania funkcjonują w USA i w Grecji i one pomogły trochę w kampanii szczepiennej - podkreślił. Zgodnie z założeniem, jak przekazał Zgorzelski, świadczenie otrzymałaby każda zaszczepiona osoba, również wstecz. Jaki byłby koszt takiego rozwiązania? - Policzyli to nasi ekonomiści. Nie pamiętam. To jest może dużo, ale to nie jest koszt, to inwestycja - stwierdził Zgorzelski. Pytany, czy jest szansa na wprowadzenie tego pomysłu, wskazał, że "wczoraj rozmawiał z jednym z członków Prezydium Senatu". - Mówił, że jest to propozycja, na którą patrzą przychylnie. W piątek spotyka się zespół. Zobaczymy, co będzie dalej - powiedział wicemarszałek.