60 stron zarzutów. Dr Paweł Grzesiowski: "prymitywne szykany"

Sprawa zarzutów GIS wobec dr Pawła Grzesiowskiego wciąż budzi wiele kontrowersji. W programie "Newsroom WP" ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. koronawirusa osobiście odniósł się do oskarżeń pod swoim adresem. - To zwyczajne, bardzo prymitywne szykany osób, które mają odmienne poglądy. To, moim zdaniem, zagrania na poziomie szkoły podstawowej - podkreślił dr Paweł Grzesiowski. Jak dodał lekarz, ma on nadzieję, że żaden z sądów, w tym lekarski, "nie da się zwieźć" postawionym mu zarzutom. - Jeżeli dojdzie do procesu, a myślę, że prędzej czy później ta sprawa skończy się w sądzie, to będzie to być może pierwszy proces, w którym ktoś rzetelnie oceni działalność polskiego państwa w walce z pandemią - zaznaczył dr Paweł Grzesiowski.

