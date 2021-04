WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze oprac. Radosław Opas Dzisiaj, 27-04-2021 15:17 60 stron zarzutów. Dr Grzesiowski pogrążony? "Kuriozalne pismo" Pełniący obowiązki Głównego Inspektora Sanitarnego Krzysztof Saczka zarzuca doktorowi Pawłowi Grzesiowskiemu popełnienie przewinienia lekarskiego i chce jego ukarania. Informację ujawnił kilka tygodni temu w programie WP "Tłit" prof. Wojciech Maksymowicz. Według "Gazety Wyborczej" zarzuty dotyczą m.in. wprowadzania w błąd opinię publiczną nieprawdziwymi i niepotwierdzonymi informacjami dotyczącymi COVID-19, a także oczerniania Inspekcji Sanitarnej. Dr. Grzesiowskiemu zarzuca się również promowanie niesprawdzonych rozwiązań w walce z epidemią. Sprawę skomentował prof. Andrzej Matyja. - Jak wczoraj otrzymałem kolejne kuriozalne pismo od pana inspektora Saczki, to prawie przewróciłem się z wrażenia. Pomimo powagi epidemicznej w naszym kraju ja otrzymuje 60 stron dokumentu. Myślę, że minister zdrowia je przeczytał i podejmie stanowcze kroki - stwierdził w programie WP "Newsroom" prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Podkreślił, że "prawda i krytyka powinna nas czegoś uczyć, a nie oburzać i żądać ukarania kogoś, kto mówi prawdę". Rozwiń co dalej ze sprawą doktora Pawła g … Rozwiń Transkrypcja: co dalej ze sprawą doktora Pawła grzesiowskiego bo pamiętamy te historie że pełniący obowiązki głównego inspektora sanitarnego Krzysztof paczka zarzucał mu popełnienie przewinienia lekarskiego No i chciał je co dalej są w prawą ja nie umiem powiedzieć na w tej chwili na jakim etapie jest procedowania sprawa bo to Toczy się przed rzecznik odpowiedzialności zawodowej natomiast muszę po jak wczoraj otrzymałem kuriozalne pismo kolejne pismo od pana inspektora saczki to no prawie Przewróciłem się z wrażenia wyobrazić pan pan pan inspektor such k nie wiem chyba chyba pracownicy główne sanitarnego nie mają co robić bo przecież pomimo pomimo powagi sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju ja otrzyma Proszę sobie wyobrazić 60 stron 60 stron Ilu urzędników gipsu musiała nad tym pracować z kolejnymi byli z zarzutami stosunku do doktora grzesiowskiego a kuriozalne jest sam fakt że pan Inżynierska pisze że on nie powinien być traktowany jako świadek ja przytoczę nie powinienem być przesłuchiwany w charakterze świadka ponieważ ja wykonuje zadania głównego inspektora sanitarnego kieruję Państwowej Inspekcji Czyżby Pan i żyje kaczka był Wyjęty spod prawa i i nie miał i nie musiał być przesłuchiwany w formie świadka nikt nikomu nic nie zarzuca te kuriozalne kuriozalne zarzuty że pan doktor grzesiowski wielokrotnie mówił prawdę ja wiem że prawda jest bolesna każdego z ale prawda i krytyka powinna być przede wszystkim nas czegoś uczyć a nie obudzę oburzać się na na mówienie prawdy i zarzucać i żądać ukarania kogoś kto mówi prawdę ja myślę ponieważ to pismo to 60 stron Myślę że pan minister zdrowia je przeczytał bo bo na każdym bo poszło to też do wiadomości Ministra Zdrowia i podejmie stanowcze kroki bo tak a jeszcze jak zobaczy bo może pani redaktor Możecie państwo zobaczyć aktywny aktywność na stronie internetowej głównego inspektora sanitarnego komentarze i proszę ale poproszę też o krótką aktualnościach pojawia się przezrocze mówiące ilości zachorowań temu otrzymujemy codziennie na konferencji Ministerstwa Zdrowia Jedno jedno było zalecenie przesunięcia wyboru miesiąca aktualnościach nie znajdzie pani nic faktur o aktywności panie profesorze I proszę bardzo krótko bo spotkanie profesorze Proszę bardzo krótko muszę pana miejsca grzesiowskiego No to instytucja rzeczywiście w tej chwili przez pana ministra grzesiowskiego to by było ciekawe pana we wtorek Rzeszowskiego panie profesorze i ostatnie pytanie panie pani ostatnie pytanie Proszę bardzo krótką odpowiedź bo niektóre z Sanepidu wojewódzkie naprawdę działają Gdyby tak działa główny inspektor sanitarny kraju Myślę że walka tylko że