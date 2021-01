60 mln zł dla Tadeusza Rydzyka. Włodzimierz Czarzasty komentuje

Rząd przeznaczył 60 mln zł na toruńskie muzeum im. Jana Pawła II. To największa dotacja dla jakiejkolwiek placówki muzealnej w Polsce. Sprawę komentował w programie "Tłit" wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica). - Biznes z polskim klerem jest prosty - kler dostaje kasę za to, żeby w dniu wyborów mówił, żeby głosować na tych, którzy mu tę kasę dają, tzn. PiS. Dopóki tak będzie, kler będzie arogancki, będzie poza prawem, pedofilia będzie kwitła, nie będą płacili podatków, albo malutkie, zryczałtowane, będą drugim po państwie posiadaczem ziemi, nie będą płacili ceł - mówił Czarzasty. - Prosty układ: masz kasę i masz mówić, że jestem fajny i żeby ludzie na mnie głosowali. Ludzie kiedyś to zauważą, młode pokolenie już to widzi, a starsze kiedyś to zrozumie - dodał wicemarszałek Sejmu.

